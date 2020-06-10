«أقالت عدد كبير من موظفيها».. «كورونا» يهدد بقاء «beIN SPORTS»

أقالت إدارة مجموعة قنوات beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، عددا كبيرا من موظفيها بفرعها الرئيسي في العاصمة القطرية الدوحة بسبب أزمة مادية قاسية تعاني منها الشبكة التلفزيونية، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.وتضمنت الأسماء التي تمت إقالتها المذيعة الجزائرية أنيا الأفندي، والمذيع الجزائري لخضر بريش، والمعلق الأردني خالد الغول، والمحلل التونسي حسام الحاج علي بينما تحوم الشكوك حول موقف كل من المذيع التونسي هشام الخلصي، والمحلل المصري هيثم فاروق.يأتي هذا بعد أيام قليلة من إقالة عدد من موظفي فرع القناة الثاني في الأهمية، وهو فرع العاصمة الفرنسية باريس بسبب ضياع حقوق الدوري الفرنسي من القناة لمدة أربعة أعوام قادمة بداية من صيف ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٤، والتي حسمتها قناة Canal+ مقابل 330 مليون يورو لكل موسم.اللافت للنظر إلى أن شبكة قنوات beIN SPORTS، أعلنت في 25 أبريل الماضي أنها سترقي الباقة الرياضية إلى الباقة الترفيهية الكاملة، والتي تشمل الأفلام والمسلسلات وقنوات الأطفال مجانا، كنوع من التعويض النسبي للمشتركين حتى 30 يونيو المقبل، لكن هذا الأمر لم يلبِ طلب مشتركي الشبكة؛ نظرا لتوقف النشاط الكروي منذ مارس الماضي، ولمدة تقترب من ثلاثة شهور دون القيام بتمديد الاشتراكات كما حدث في الشبكات الأوروبية وهو ما يوضح العجز المادي لها.يشار إلى أنه لأول مرة منذ إنشاء الشبكة بتأخير بدل التذاكر السنوية التي تصرف لكل موظف سنويا له ولكل أفراد أسرته والتي كانت تصرف بحد أقصى بنهاية أبريل، وهو ما جعل الموظفين يعترضون على هذا التأخير ويتوجهون إلى قسم الموارد البشرية لمعرفة سببه ليصدر مدير الموارد البشرية علي المهندي تعميم وظيفي يتضمن معاقبة الموظف الذي يأتي للسؤال على هذا الأمر بخصم جزء من راتبه، وأيضا حرمت الشبكة الموظفين من الزيادة السنوية على الراتب والتي كان يتم احتسابها بناء للتقييم السنوي للموظف.فيما أكد على تفاقم الأزمة المالية لقنوات beIN SPORTS هو عدم قدرتها على سداد قسط مستحق من حقوق الدوري الإيطالي في أبريل الماضي، ولهذا أرسل زياد طاروش نائب مدير مركز الأخبار بريد إلكتروني إلى جميع العاملين في القناة بعدم وضع أي صور أو لقطات تخص الدوري؛ تمهيدا لاحتمال سحب حقوق الدوري الأيطالي من قنوات beIN SPORTS لعجزها عن سداد القسط للشركة الأوروبية المالكة لحقوق الدوري الإيطالي.من جانبهم، تساءل الموظفون الموجودون حاليا في الدوحة أو فرنسا حول هل ستصمد الشبكة أمام الأزمة المالية الطاحنة بسبب جائحة كورونا أم أن القناة ستكون مجبرة على التخلي عن حقوق دوريات كبرى من أجل مواصلة المشوار على الأقل حتى كأس العالم ٢٠٢٢.