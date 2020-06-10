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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:29 م
السودان
السودان
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أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن الخرطوم انضمت إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية؛ لتوسيع الشمول المالي وزيادة الشفافية.

وقالت وزارة المالية السودانية، في بيان الأربعاء، إن السودان انضم إلى (تحالف أفضل من النقد)، مقره الأمم المتحدة، كجزء من رؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني، وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية في جميع أنواع التعاملات المالية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي لمصلحة جميع السودانيين.

وأوضحت أنه بهذا الانضمام يصبح السودان عضوًا إلى جانب أكثر من 75 عضوا في التحالف، المكون من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه من خلال انضمام السودان إلى هذا التحالف ستحصل الخرطوم على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف البيان، أن استراتيجية الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تعد جزءًا أساسيًا من الخطة التي وضعتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الجارية على وجه الخصوص، وستكون المدفوعات الرقمية أساسية لنجاح برنامج السودان لدعم الأسر الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي سيوفر تحويلات رقمية مباشرة شهرية لحوالي 80% من الأسر في السودان، ويسعى إلى تحفيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي والصحة في جميع أنحاء البلاد.

من ناحيته، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي، إن التحول إلى المدفوعات الرقمية يتماشي مع نية حكومة السودان لإنشاء (وكالة التحول الرقمي) متعددة الوزارات، والتي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة، موضحا أن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق المتأثرة بالحروب، وستساعد في القضاء على الفساد، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة.

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