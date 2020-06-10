«النيل للطيران» تنقل 167 عالقًا بالدمام إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 167 عالقا مصريا قادمين من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.ووصلت رحلة شركة الخطوط الجوية التابعة لشركة "النيل للطيران" رقم 3232 قادمة من مطار الدمام الدولى، وعلى متنها 167 راكبا مصريا، وعلى الفور قامت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحى بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية، للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتى المنزلى لمدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لإرشادات وتوصيات وزارة الصحة والسكان.