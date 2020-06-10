407 إصابات جديدة بكورونا فى كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 407 حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، بجانب 63 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 97043 حالة، و7960 حالة وفاة.وجاءت جميع الإصابات وحالات الوفاة في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك المزدحمتين بالسكان، بينما لم تسجل باقي المقاطعات أي حالات إصابة أو وفاة منذ عدة أيام.وأبلغت أونتاريو عن زيادة طفيفة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن العدوى مستمرة في الاتجاه نحو الانخفاض في المقاطعة مع الزيادة الكبيرة في نسب الشفاء.وأبلغ مسئولو الصحة عن 251 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 31341 حالة. كما أعلنت عن 11 حالة وفاة إضافية، ليصل المجموع إلى 2475 حالة وفاة.ومن جانبها، أعلنت السلطات الصحية في كيبيك عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الحالات إلى 5081 شخصا. كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بعد تسجيل 156 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 53185 حالة.