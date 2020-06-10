عودة 142 عالقًا من السعودية إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة طيران "نسما"، وعلى متنها 142 عالقا مصريا بإمارة القصيم بالسعودية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.ووصلت رحلة شركة الخطوط الجوية التابعة لشركة "نسما" قادمة من مطار القصيم الدولى، وعلى متنها 142 راكبا مصريا، وعلى الفور قامت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحى بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية، للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتى المنزلى لمدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لإرشادات وتوصيات وزارة الصحة والسكان.