التعليم تصدر خطابًا بشأن صرف الحوافز للمعلمين في ظل كورونا (مستند)

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا عاجلًا على المديريات، بشأن صرف الحوافز بمختلف مسمياتها، خلال فترة الحظر الخاصة بجائحة فيروس كورونا.وقالت الوزارة في خطاب حصلت "الدستور" على نسخة منه: وردت إلينا العديد من الاستفسارات التي تتضمن طلب الإفادة عّن مدى أحقية العاملين في صرف الحوافز الآتية (حافز رياض الأطفال، حافظ الصف الأول والثاني الابتدائي، حافز الجهود غير العادية، حافز التجريبيات، حافز الـ ٥٥٪؜ الخاصة بالتربية الخاصة، حافز رياض الأطفال للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل).وأضاف الخطاب: تم بحث الموضوع وعرض مذكرة على رئيس قطاع الأمانة العامة، وأشار إلى أنه يعتمد حسب القواعد، وأنه لا يوجد ما يمنع قانونيا من صرف الحوافز المشار إليها.