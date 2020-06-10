رمضان عبدالمعز يكشف علامات قسوة القلب

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، علامات قسوة القلب، موضحًا أن من بينها عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى.وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن من ضمن العلامات أيضا وجود شخص لسانه منفلت ويتابع عورات الناس ويسبهم، مؤكدا أن هذا بسبب قلة الإيمان بالله.وتابع عبدالمعز: "في ناس تؤمن بلسانها، لكن لم يدخل الإيمان قلبها، فلو دخل الإيمان قلب إنسان تجده يدعو للناس ويرحمهم، ولا يحقد على أحد وتجده متسامح، ويرفق بالناس حتى ولو كانوا مشركين".