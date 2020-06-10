اجتماع أمريكي إسرائيلي حول مخطط ضم الضفة الغربية والأغوار

تعقد الفرق المكلفة بخطة فرض سيادة الاحتلال على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، من أمريكا وإسرائيل اجتماعا حاسما الأسبوع المقبل.ويبحث الفريقان سبل إتمام خطة ضم الضفة الغربية والأغوار لسيادة تل أبيب، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه لم يتم الانتهاء من رسم خرائط خطة فرض السيادة، أو الاتفاق عليها بشكل نهائي مع الولايات المتحدة.وأعلن نتنياهو أنه سيتم فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق غور الأردن، بحلول شهر يوليو المقبل.وحذرت المنظومة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي من تزايد العمليات الفلسطينية واندلاع تصعيد بسبب مخطط فرض السيادة.