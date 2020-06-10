أول تعليق من محمد الشرنوبي بعد عقد قرانه على راندا رياض

عقد المطرب محمد الشرنوبي، قرانه، منذ قليل، على راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، وذلك بمنزل عائلة العروس.وقال الشرنوبي، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيدوهات "إنستجرام": "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايما".واستكمل: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وإنتم معانا بسبب ظروف كورونا اللي العالم كله بيواجهها، وحفاظا عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت".واختتم تدوينته قائلا: "إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".وعقد المطرب محمد الشرنوبي قرانه، منذ قليل، على راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، وذلك بمنزل عائلة العروس، وسط تواجد عدد محدود من الأسرتين فقط.ويجهز الشرنوبي، لحفل الزفاف بعد حوالي شهر ونصف الشهر من الآن عقب نهاية الأحداث الجارية وفتح باب القاعات بسبب فيروس كورونا المستجد.