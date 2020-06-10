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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أنغام تهنئ مديرة أعمالها بزواجها من محمد الشرنوبي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:36 م
أنغام
أنغام
أمير محمد خالد
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هنأت الفنانة أنغام، مديرة أعمالها راندا رياض، بعد عقد قرانها على الفنان محمد الشرنوبي، اليوم الأربعاء.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيدوهات "إنستجرام": "مبروك ميرو مبروك لحبيبة قلبي وأختي راندا رياض وحبيبي المحترم محمد الشرنوبي ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي".

وعقد المطرب محمد الشرنوبي قرانه، منذ قليل، على راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، وذلك بمنزل عائلة العروس، وسط تواجد عدد محدود من الأسرتين فقط.

ويجهز الشرنوبي، لحفل الزفاف بعد حوالي شهر ونصف الشهر من الآن عقب نهاية الأحداث الجارية وفتح باب القاعات بسبب فيروس كورونا المستجد.
أنغام تهنئ مديرة أعمالها بزواجها من محمد الشرنوبي
أنغام تهنئ مديرة أعمالها بزواجها من محمد الشرنوبي

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