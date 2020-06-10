رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا ترسل فريقا طبيا متخصصا إلى إيطاليا لمعاينة تطورات كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:36 م
فريق طبي بلجيكي
فريق طبي بلجيكي
أ ش أ
طباعة
توجه فريق طبي بلجيكي متخصص، اليوم الأربعاء، إلى إيطاليا من أجل إجراء مسح علمي ودراسة وضع الأشخاص الذين طوروا أجساما مضادة لمواجهة فيروس كورونا.

وّذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن الفريق المتخصص سيعمل في إقليم بيمونتي (شمال غرب إيطاليا)، على متن مختبر متنقل، بهدف معاينة تطورات الوضع الوبائي للناس، تزامنًا مع بدء العودة للحياة الطبيعية في هذه المنطقة.

وحول هذه المهمة الإنسانية – الطبية، يؤكد رئيس الفريق الطبيب جان لوك غالا، أن الهدف يتمثل في إجراء مسح لتطور المرحلة المناعية والفيروسية للسكان.

وتابع: "سنجري الدراسة على عينة من 20000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا، ومتابعة وضع هؤلاء الأشخاص في مرحلة رفع الإغلاق ومعرفة كيف طوروا أجساما مضادة”.

وسيعمل الفريق البلجيكي على إجراء "مسحات انفية وتحليلات دم للشريحة المشمولة بهذا المشروع"، وفق كلامه، وستتم عمليات البحث بموافقة الحكومة الإيطالية وبالاستعانة بنظم الأقمار الصناعية الأوروبية.

ويذكر أن جان لوك غالا كان استخدم مخبره المتنقل ما بين 2014-2015 في غينيا لدراسة وباء أيبولا.

موضوعات متعلقة

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

رفض استئناف شركاء حنين حسام وتجدد حبسهم 45 يومًا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

باحثون: عظمة صغيرة وراء إصابة الشمبانزي بأمراض القلب

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

تفاصيل رفع الصين لـ«براز الخفافيش» من الطب التقليدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

مؤرخون يفندون ادعاءات «عثمنة التاريخ» حول محمد الفاتح

لو كان لي أن أختار زوجا لاخترتك.. شربل داغر يكتب عن «نساء درويش»

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه