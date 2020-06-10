بلجيكا ترسل فريقا طبيا متخصصا إلى إيطاليا لمعاينة تطورات كورونا

توجه فريق طبي بلجيكي متخصص، اليوم الأربعاء، إلى إيطاليا من أجل إجراء مسح علمي ودراسة وضع الأشخاص الذين طوروا أجساما مضادة لمواجهة فيروس كورونا.وّذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن الفريق المتخصص سيعمل في إقليم بيمونتي (شمال غرب إيطاليا)، على متن مختبر متنقل، بهدف معاينة تطورات الوضع الوبائي للناس، تزامنًا مع بدء العودة للحياة الطبيعية في هذه المنطقة.وحول هذه المهمة الإنسانية – الطبية، يؤكد رئيس الفريق الطبيب جان لوك غالا، أن الهدف يتمثل في إجراء مسح لتطور المرحلة المناعية والفيروسية للسكان.وتابع: "سنجري الدراسة على عينة من 20000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا، ومتابعة وضع هؤلاء الأشخاص في مرحلة رفع الإغلاق ومعرفة كيف طوروا أجساما مضادة”.وسيعمل الفريق البلجيكي على إجراء "مسحات انفية وتحليلات دم للشريحة المشمولة بهذا المشروع"، وفق كلامه، وستتم عمليات البحث بموافقة الحكومة الإيطالية وبالاستعانة بنظم الأقمار الصناعية الأوروبية.ويذكر أن جان لوك غالا كان استخدم مخبره المتنقل ما بين 2014-2015 في غينيا لدراسة وباء أيبولا.