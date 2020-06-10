رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: لن نسمح بأن تكون أفريقيا حقلًا لتجارب أي لقاح

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:34 م
الدكتور تادروس ادهانوم
الدكتور تادروس ادهانوم
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور تادروس ادهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لا يمكن أن تتسامح فى استخدام بلد أو قارة لتكون حقلا للتجارب، لافتًا إلى أن المنظمة وعندما تبدأ التجارب السريرية على اللقاحات ستتأكد من أن الاجراءات والبرتوكولات ستطبق نفسها فى كل البلدان.

أوضح ادهانوم، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء فى جنيف، ردًا على سؤال حول ما أثير عن مطالبة احد الاطباء فى أوروبا بتجربة اللقاحات فى افريقيا - أنه ما من مبرر للقلق بشأن جعل إفريقيا محطة للاختبار حيث توجد 37 بلدا حول العالم تشارك فى تجربة تضامن للتجارب السريرية للمنظمة وبنفس الاجراءات، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر باللقاحات فموقف المنظمة هو واحد، وهو استخدام نفس الاجراءات فى كل الدول.

من جهة أخرى، قال الدكتور ادهانوم إن الصغر المتناهى لفيروس كورونا وما تسبب به فى مختلف دول العالم قد علم الجميع التواضع، مشيرا إلى أن المنظمة والعالم تعلما الكثير فى الفترة الماضية ولكن هناك الكثير أيضا الذى لم يتعلماه بعد عن الفيروس.

وأشار تادروس إلى أن الأبحاث بخصوص نقل المرض من الأشخاص الذين لا تظهر أعراض المرض مازالت مستمرة، مؤكدا أن الأهم هو استمرار إيجاد الحالات المصابة التى تظهر عليها الأعراض والعزل وتتبع المخالطين، خاصة وأن التجارب فى دول عديدة أثبتت أن هذا هو الأنجع.

وأضاف الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن العالم لم يخرج بعد من النفق المظلم وأن الفاشية مازالت تهدد العديد من الدول فى العالم خاصة فى أمريكا الوسطى والجنوبية وبعض الدول الاوروبية ايضا وقال إن هناك فرصا سانحة وعلى الدول أن تختار الاسلوب الامثل للتعامل لان الوضع فى كل بلد مختلف.

وردا على اسئلة الصحفيين قال الدكتور تادروس إن المنظمة تعمل على تطوير العلاجات ووسائل التشخيص واللقاحات بهدف تعجيل وتيرة الوصول للعلاجات واللقاحات وايضا التوزيع العادل لها، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تحيط بالاجراء الخاص بمسألة التوزيع العادل مثل مواجهة النقص فى انتاج اللقاح.

وشدد تادروس على ضرورة ان يكون لدى القادة فى العالم الارادة السياسية وان يقوموا بتوفير الدعم اللازم من أجل حل مثل تلك المشكلات.

وردا على سؤال بشأن تأثير الطقس وتغير الفصول ودرجات الحرارة على فيروس كورونا قال الدكتور مايك رايان إنه ومن خلال المتابعة فى عدد من الدول فإن المنظمة لا توجد لديها أية مؤشرات على أن الفيروس يتسارع أو العكس مع التغير المناخى أو مع الفصول ودرجات الحرارة، حيث لا يعرف رد فعل الفيروس.

وحول افريقيا قال رايان: إن أعداد الإصابات قد زادت بالفعل فى الأسبوع الماضى بعدد من الدول الافريقية ولكن لحسن الحظ لم تتجاوز الوفيات نسبة 1 % وهو ما قد يعود إلى ارتفاع نسبة الشباب فى المجتمعات بالقارة.

وأضاف، أن الإجراءات التى يظل على الدول القيام بها هى دعم تشخيص المرض وتقديم الدعم على المستوى المحلى وتوفير الاكسجين للمستشفيات وحماية العاملين الصحيين بشكل جيد وكذلك حماية الاشخاص الذين يعيشون فى اماكن هشة مثل المخيمات وغيرها.

موضوعات متعلقة

البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية "محملة بالأسلحة" قبالة سواحل ليبيا

رئيس الأركان لرجال «الغربية العسكرية»: الجيش مستعد لموجهة كل المخاطر

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

باحثون: عظمة صغيرة وراء إصابة الشمبانزي بأمراض القلب

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

تفاصيل رفع الصين لـ«براز الخفافيش» من الطب التقليدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

مؤرخون يفندون ادعاءات «عثمنة التاريخ» حول محمد الفاتح

لو كان لي أن أختار زوجا لاخترتك.. شربل داغر يكتب عن «نساء درويش»

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه