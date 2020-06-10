رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد نصر الله: تنسيقية شباب الأحزاب لا تشهد إقصاء لأي فكر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:33 م
أحمد نصر الله،
أحمد نصر الله،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية نتجت عن أحد مؤتمرات الشباب، وهي من أكبر المكاسب لهذه المؤتمرات، حيث أصبحت منصة تجمع شباب الأحزاب من مختلف الرؤى والأيديولوجيات ومشارب الأفكار.

وأضاف نصرالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»: «تنسيقية شباب الأحزاب لا تشهد إقصاء بل تستمع لجميع الرؤى، وهو يساعد على تنمية العملية السياسية»، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ساعدت على إيصال صوت الشباب.

وأردف: «من ينكر دور مؤتمرات الشباب جاحد، لأول مرة يسمع صوت الشباب في مصر».

وتابع: «شهدت كل مؤتمرات الشباب وأشهد أن اختيار الأسئلة في فقرة اسأل الرئيس كانت تتم بشفافية، والرئيس كان يتعامل بصدر رحب، نثق في دعم الرئيس للشباب ونعده أننا لن نخذله»، مشيرا إلى هناك 23 نائبا للمحافظين تم اختيارهم من الشباب وهو ما يبرز فكرة التمكين على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

رئيس الأركان لرجال «الغربية العسكرية»: الجيش مستعد لموجهة كل المخاطر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

باحثون: عظمة صغيرة وراء إصابة الشمبانزي بأمراض القلب

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

تفاصيل رفع الصين لـ«براز الخفافيش» من الطب التقليدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

مؤرخون يفندون ادعاءات «عثمنة التاريخ» حول محمد الفاتح

لو كان لي أن أختار زوجا لاخترتك.. شربل داغر يكتب عن «نساء درويش»

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه