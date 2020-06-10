أحمد نصر الله: تنسيقية شباب الأحزاب لا تشهد إقصاء لأي فكر

قال أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية نتجت عن أحد مؤتمرات الشباب، وهي من أكبر المكاسب لهذه المؤتمرات، حيث أصبحت منصة تجمع شباب الأحزاب من مختلف الرؤى والأيديولوجيات ومشارب الأفكار.وأضاف نصرالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»: «تنسيقية شباب الأحزاب لا تشهد إقصاء بل تستمع لجميع الرؤى، وهو يساعد على تنمية العملية السياسية»، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ساعدت على إيصال صوت الشباب.وأردف: «من ينكر دور مؤتمرات الشباب جاحد، لأول مرة يسمع صوت الشباب في مصر».وتابع: «شهدت كل مؤتمرات الشباب وأشهد أن اختيار الأسئلة في فقرة اسأل الرئيس كانت تتم بشفافية، والرئيس كان يتعامل بصدر رحب، نثق في دعم الرئيس للشباب ونعده أننا لن نخذله»، مشيرا إلى هناك 23 نائبا للمحافظين تم اختيارهم من الشباب وهو ما يبرز فكرة التمكين على أرض الواقع.