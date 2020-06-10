وصول ثاني رحلات الخطوط السعودية إلى القاهرة لنقل العالقين

استقبل مطار القاهرة الدولي الأربعاء، رحلة جوية استئناثية ثانية تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية على متنها 199 عالقًا مصريًا راغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، وفقًا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.ووصلت رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية قادمة من مطار روما الدولي رقم 301 وعلى متنها 199 راكبًا مصريًا، وعلى الفور قامت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحي باجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية؛ للتاكد من عدم حملهم فيروس كورونا، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتي المنزلى لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لإرشادات وتوصيات وزارة الصحة والسكان.