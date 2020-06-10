الأردن: لا تقدر دولة مهما كانت قوتها على مواجهة تحديات العصر وحدها

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الصفدي شدد في كلمة له في منتدى عقد بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة، وترأسه وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، على ضرورة تقوية العمل متعدد الأطراف ومؤسساته الإقليمية والدولية والتزام القانون الدولي الذي لا يجوز السماح بخرقه.وقال الصفدي إن التحديات الدولية المشتركة وآخرها تحدي جائحة كورونا أثبتت أنه لا دولة مهما كان حجمها أو قوتها قادرة على مواجهة تحديات العصر من دون التعاون مع المجتمع الدولي، مؤكدًا أن العلاقات بين الدول يجب أن تبنى على أساس القانون الدولي وعلى أساس القيم الإنسانية المشتركة لا على أساس موازين القوى.وأضاف أن الأمم المتحدة التي يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، تستمد قوتها من إرادة أعضائها "فتقوى إن أرادوها قوية"، و"تضعف إن أرادوها ضعيفة"، مشددًا على ضرورة أن يحول المجتمع الدولي دون ضم إسرائيل أراض فلسطينية ويرفض ذلك كونه خرقًا للقانون الدولي وسيكرس سابقة ستنعكس على كل العلاقات الدولية.وقال الصفدي: إن المملكة ستستمر في العمل مع الشركاء والأصدقاء على تقوية العمل متعدد الأطراف كمنهجية هي الأنجح في مواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعوب في مستقبل خال من البؤس والعوز والصراع والخوف ومليء بالفرص.