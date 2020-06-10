وصول 36 عالقًا مصريًا إلى مطار القاهرة قادمين من روما

استقبل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، رحلة جوية استئناثية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية على متنها 36 عالقًا مصريًا راغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة، وفقًا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.ووصلت رحلة شركة الخطوط الجوية الإيطالية قادمة من مطار روما الدولي رقم 9040، وعلى متنها 36 راكبًا مصريًا، وقامت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحي بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية؛ للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتي المنزلى لمدة 14 يومًا متتاليًا، تنفيذًا لإرشادات وتوصيات وزارة الصحة والسكان.