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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرجة «ليه لأ» تكشف حقيقة تقديم جزء ثاني من المسلسل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:17 م
المخرجة مريم أبو
المخرجة مريم أبو عوف
محمد مجدي
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قالت المخرجة مريم أبو عوف، إنها صورت مسلسلها الجديد "ليه لأ" في 7 أشهر، ويعرض العمل هذه الفترة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضافت لـ"الدستور"، أنني متخوفة من القادم ولكن بشكل يجعلني متحمسة أكثر لردود الأفعال على العمل، خاصة وأن كل ما عرض منه حتى الآن مجرد ثلاث حلقات فقط، فالمسلسل بالنسبة لي لم يبدأ بعد، والقادم سيكون مثيرا.

وذكرت أن العمل مكون من 15 حلقة فقط لحبي لهذه الفورمات، فمن أقرب الأعمال لقلبي كان مسلسل "هالة والمستخبي" الذي أراه عودة للنجمة ليلي علوي وحقق نجاحا كبيرا، وكان عبارة عن 15 حلقة أيضًا.

واختتمت تصريحها قائلة: "لم نحدد حتى الآن فكرة وجود موسم ثاني من العمل، وأعتقد أنه مع عرض آخر حلقات المسلسل، سنكون قد استقرينا على القرار النهائي".

مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف، وإنتاج E producers عبدالله أبوالفتوح.

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