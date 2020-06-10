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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:16 م
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أعلن الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، وقائد نادي الزمالك السابق، إصابة ابنته الصغرى زينة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
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