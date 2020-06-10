أسيوط: اعتماد نتيجة القبول في الثانوية العامة بـ260 درجة

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شروط الالتحاق بالثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ بـ٢٦٠ درجة لكافة مدارس المحافظة.جاء ذلك بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وذلك بحضور عماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.وقال صلاح فتحي، إن درجة القبول ٢٦٠ درجة مراعاة للطلاب وأولياء الأمور وإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين في مواصلة التعليم بالثانوية العامة.وأضاف عماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي إن عدد الفصول ٤٦٣ وكثافة الفصل ٤٠ طالبا يساوي ١٨٥٢٠ طالب بينما عدد الطلاب ١٨٢٩٨ المقابل في الإحصاء التكراري ٢٦٠ وبذلك يكون الحد الأدنى للقبول ٢٦٠ درجة وبذلك يكون المتوقع قبولهم ١٨٢٩٨ طالب وطالبة لهذا العام.