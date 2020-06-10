مطار القاهرة يستقبل 314 عالقًا من البحرين

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة جوية استثنائية قادمة من مملكة البحرين، تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية "مصر للطيران" لنقل 314 عالقا مصريا راغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا القاتل "كوفيد 19"، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.وقد وصلت رحلة الخطوط الجوية المصرية قادمة من مطار المنامة الدولى، وعلى متنها 314 راكبا مصريا، وعلى الفور قامت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحى بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتى المنزلى لمدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لإرشادات وتوصيات وزارة الصحة والسكان.