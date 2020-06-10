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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سحب رخص 23 سائقًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالغربية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:14 م
سحب رخص
سحب رخص
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت محافظ الغربية، سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بقرار ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، على استمرار أعمال النظافة بمركز كفر الزيات وبسيون، مشيرا إلى أنه تم رفع عدد 2 عربة متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات، كما تم إزالة تحويطة من البوص تستخدم لتقديم المأكولات بها على أول طريق بسيون الزراعي في زمام قرية كفر الشوربجي التابعة لمركز كفر الزيات.

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