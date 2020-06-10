الخطوط السعودية تنقل 221 عالقًا بمدينة جدة إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة جوية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية، تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية لنقل 221 عالقا مصريا راغبين فى العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا القاتل "كوفيد 19"، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.ووصلت رحلة الخطوط الجوية السعودية قادمة من مطار جدة الدولى وعلى متنها 221 راكبا مصريا، وعلى الفور قامت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحى بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتى المنزلى لمدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لإرشادات وتوصيات وزارة الصحة والسكان.