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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول متبرع بالبلازما في الأقصر: واجب إنساني وصدقة على روح والدتي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:11 م
أول متبرع بالبلازما
أول متبرع بالبلازما
هدى الأمير
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«صدقة لروح والدتي».. هكذا استهل المتعافي من فيروس كورونا المستجد أحمد مكي، الذي يعمل إخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى الأقصر الدولي، حديثه عن كونه أول متبرع ببلازما الدم، لمساعدة المرضى الآخرين من ذوي الحالات الحرجة على التعافي، وعن تجربته في التبرع بالبلازما.

وأوضح لـ"الدستور"، أنه تعرض للإصابة بالفيروس، وخضع للرعاية الطبية حتى مّن الله عليه بالشفاء، وعقب إعلان وزارة الصحة اتباع آلية حقن مرضى كورونا ببلازما الدم المأخوذة من المتعافين من الفيروس، نظرًا لاحتوائها على أجسام مضادة، كانت لديه الرغبة في أن يتبرع بدمه حتى يستطيع إنقاذ حياة المرضى الآخرين، ليفاجأ بوقوع الاختيار على الأقصر لمدها بجهاز فصل بلازما الدم لمرضى كورونا، وليكون الجهاز بداخل المستشفى الذي يعمل به.

وأضاف، أنه بادر بأن يكون ضمن أول من يتبرعوا بالبلازما، لإدراكه مدى أهمية ذلك لكونه مر بتجربة المرض، هذا إلى جانبه كونه يعمل بالمنظومة الصحية، وأن واجبه نحو المرضى يحتم عليه أن يتبرع، وأن يواصل عمله بداخل المستشفى.

وأشار إلى أنه أهدى ثواب ما قام به من عمل إنساني إلى روح والدته كصدقة، ووجه رسالة إلى جميع المتعافين مفادها: أن التبرع بالبلازما لصالح مرضى كورونا أمر واجب وحتمي، وإنه يتطلب على الجميع التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين.

من جانبه صرح الدكتور إسماعيل العربي، مدير مستشفى الأقصر الدولي، بأن بنك الدم الإقليمي بالمستشفى استقبل، اليوم الأربعاء، أول متبرعين بـ"بلازما" عقب تعافيهم من فيروس كورونا، لحقن المصابين ذوي الحالات الحرجة، تلك الخطوة المستحدثة ضمن البروتوكول العلاجي.

وذلك وفقًا لما استندت إليه وزارة الصحة من إعلان صدر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من وباء "كوفيد- 19"، في علاج الحالات الحرجة، لاحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس، مما يزيد احتمال تحسن تلك الحالات، خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.

وأوضح، خلال تصريحات خاصة، أن المستشفى قام بعدة خطوات استباقية قبيل بدء عملية استقبال المتبرعين، تمثلت في إجراء عملية فلترة للبيانات الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا، للتواصل معهم لإجراء عملية التبرع بالدم، وفصل البلازما، واستخدامها لعلاج مصابي فيروس كورونا، عقب اعتماد وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، لهذا الأسلوب العلاجي وإدخاله ضمن البروتوكول المقدم من وزارة الصحة.

وأضاف أن بنك الدم الإقليمي بقيادة الدكتور محمد عبدالنعيم، قام بتسلم البيانات الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا ممن خضعوا للعلاج بمستشفى العزل بإسنا، عقب وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن بنك الدم قام بالبدء في عملية فلترة للمتعافين، ومدى قابليتهم لعملية التبرع بالدم، وانطباق كافة شروط التبرع المحددة من جانب وزارة الصحة والمتمثلة في أن تكون السن من 18 عاما حتى 60 عاما، وألا يقل الوزن عن 50 كيلوجراما، ونفس شروط التبرع ببلازما المتعافين هى نقس شروط التبرع بالدم.

وكان مستشفى الأقصر الدولي أعلن عن وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر أنه يجري التنسيق للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر تشكيل لجنة علمية تضم استشاريين من الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر فى التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وكذلك تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر.

وأضافت أنه تم تشكيل تلك اللجنة، حيث تم اعتماد بروتوكول حالات الدخول وحالات العناية المركزة، مع وضع ضوابط تشخيص الحالات من حيث الفحوصات وعمل مسحة للتحليل، وأيضا تنسيق حالات الإحالة لنزل الشباب ومستشفيات العزل، وأوضحت المديرية على أن ذلك القرار سيعمل على تخفيف الضغوط على المستشفيات، وإضفاء نوع من التنظيم ينعكس على توفير سبل الراحة للمواطنين والمرضى.

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