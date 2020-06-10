«صناعة المعلومات»: الرئيس وجّه بتنفيذ خطة لبناء مصر الرقمية

قال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات شهد معدلات نمو كبيرة خلال الـ6 سنوات الماضية، والتي أدت إلى نجاح القطاع في تحقيق أعلى نسبة نمو في تاريخه 16.6% بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته ورعايته لتنمية هذا القطاع الواعد.أضاف رئيس الغرفة، لـ"الدستور"، أن هناك 4 محاور للتنمية بالقطاع خلال هذه المرحلة شملت بناء الإنسان المصري والكوادر البشرية، فيما شمل المحور الثاني تطوير البنية التحتية للقطاع، وزيادة الصادرات التكنولوجية كمحور ثالث، فيما غطّى المحور الرابع التشريعات الرقمية.وشدد جاد على أن الرئيس السيسي وجّه بتنفيذ استراتيجية وخطة بناء مصر الرقمية والتي تعتمد بشكل رئيسي علي رؤية مصر 2030، موضحًا أن تطبيق مشروع التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع، لافتًا إلى أن الدولة خصصت نحو 50 مليار جنيه للاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات ومد وتوصيل المباني الحكومية بكابلات الفايبر "الألياف الضوئية" وتدشين مدينة المعرفة الرقمية.وعدّد رئيس الغرفة المبادرات الرئاسية المتعددة بالقطاع لخدمة ملايين الشباب منها مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات ورواد المستقبل ومشروع التدريب والتوظيف للشباب الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات منها فرصتنا رقمية ومستقبلنا رقمي؛ لتدريب 100 ألف شاب علي برامج تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية.وأشاد جاد بأهمية الانتهاء من المشروعات التكنولوجية المختلفة على رأسها مراكز الإبداع التكنولوجي ومجمعات الإبداع وريادة الجامعات ومشروع إنشاء جامعات رقمية ذكية وكليات للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.