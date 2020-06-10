أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. عيار 21 يصل لـ 770
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:07 م
دعاء أبو العزمطباعة
شهدت أسعار الذهب، الأربعاء، حالة من الاستقرار في التعاملات المسائية بعدما سجلت ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية، تأثرًا بالبورصات العالمية.
وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة؛ تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب المحلية تتأثر بالبورصات العالمية للذهب؛ بسبب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار.
أضاف نجيب، لـ«الدستور»، أن أسعار الذهب المحلية سجّلت كالتالي (عيار 21 بقيمة 770 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو ٨٨٠ جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 660 جنيهًا.
أوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب وسجل 6160 جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو 1720 دولارًا.
◘ ركود في أسواق الذهب بسبب كورونا
أوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ركودًا في حركة البيع والشراء، بسبب تداعيات أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء وتغير أولويات المستهلكين واهتمامهم والمطهرات والمعقمات والسلع الغذائية.
◘ عوامل تؤثر على أسعار الذهب
وأشار إلى أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها الدولار والبورصات العالمية، فمنذ بداية أزمة كورونا يشهد الذهب حالة من الارتباك بسبب توتر البورصات العالمية، حيث يعتبر الذهب من السلع الاستثمارية التي تهم المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار، وكذلك أهم أدوات الحلى ضمن مراسم الزواج، لذلك يهتم المواطنون بأسعاره لحظة بلحظة.
على المستوى العالمي، واصل الذهب مكاسبه، الأربعاء، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، إذ يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي.
وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة؛ تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب المحلية تتأثر بالبورصات العالمية للذهب؛ بسبب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار.
◘ أسعار الذهب المحليّة.. عيار 21 و24 و18
أضاف نجيب، لـ«الدستور»، أن أسعار الذهب المحلية سجّلت كالتالي (عيار 21 بقيمة 770 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو ٨٨٠ جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 660 جنيهًا.
◘ سعر الجنيه الذهب
أوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب وسجل 6160 جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو 1720 دولارًا.
◘ ركود في أسواق الذهب بسبب كورونا
أوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ركودًا في حركة البيع والشراء، بسبب تداعيات أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء وتغير أولويات المستهلكين واهتمامهم والمطهرات والمعقمات والسلع الغذائية.
◘ عوامل تؤثر على أسعار الذهب
وأشار إلى أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها الدولار والبورصات العالمية، فمنذ بداية أزمة كورونا يشهد الذهب حالة من الارتباك بسبب توتر البورصات العالمية، حيث يعتبر الذهب من السلع الاستثمارية التي تهم المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار، وكذلك أهم أدوات الحلى ضمن مراسم الزواج، لذلك يهتم المواطنون بأسعاره لحظة بلحظة.
◘ الأسعار العالمية للذهب
على المستوى العالمي، واصل الذهب مكاسبه، الأربعاء، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، إذ يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي.