الإعدام لنجار قتل مُسنة واغتصبها داخل شقة ملحقة بمسجد في الإسكندرية

قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية، الدائرة 30 برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، رئيس المحكمة، بمعاقبة نجار بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بالتعدى على سيدة مسنة واغتصابها وقتلها فى شقة ملحقة بمسجد بمنطقة محرم بك.قامت هيئة الدفاع عن المجنى عليها برئاسة محمود اشرف الروبى وعضوية بسمة السيد ومحمد جابر، بالمرافعة وتقديم مذكرة من 40 صفحة طالبوا فيها بالاعدام والقصاص العادل.ترجع أحداث القضية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بشارع علي بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك.على الفور انتقل المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث القسم، الى محل البلاغ والمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليها مرفت.ع.ح، 60 سنة، ربة منزل، ملقاة على الأرض متوفية نتيجة الخنق بقطعة قماش حول رقبتها، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وبسؤال جيرانها قرروا أنهم وجدوا باب الشقة مفتوح أثناء قيامهم بالدخول إلى المسجد لأداء صلاة العشاء على حالتها التي وجدت عليها.على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم بمعرفه الرائدان حسين الافندي، وايهاب زهران، معاوني مباحث القسم، لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت التحريات قيام المتهم محمد عاطف، 40 سنة، نجار، قام بتتبع المجني عليها أثناء عودتها إلى مسكنها وقام بالدخول إلى شقتها والتعدي عليها بخنقها بقطعة قماش والتعدى عليها جنسيا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بسرقة مبلغ مالي وفر هاربا، تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.