عبير صبري لزوجها: «وحشتني»
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:03 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقه زوجها، طالبة من الجمهور بالدعاء كي تتمكن من رؤيته.
وعلقت عبير صبري، على الصورة قائلة: "وحشتني ادعوا الطيران يرجع تاني وربنا يخلي لكل واحد فيكم عيلته وأحبابه".
وكان آخر أعمال عبير صبري، مسلسل " خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، خالد أنور، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزي العدل، غادة جريشة، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وعلقت عبير صبري، على الصورة قائلة: "وحشتني ادعوا الطيران يرجع تاني وربنا يخلي لكل واحد فيكم عيلته وأحبابه".
وكان آخر أعمال عبير صبري، مسلسل " خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، خالد أنور، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزي العدل، غادة جريشة، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
عبير صبري
عبير صبري