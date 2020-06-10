عبير صبري لزوجها: «وحشتني»

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقه زوجها، طالبة من الجمهور بالدعاء كي تتمكن من رؤيته.وعلقت عبير صبري، على الصورة قائلة: "وحشتني ادعوا الطيران يرجع تاني وربنا يخلي لكل واحد فيكم عيلته وأحبابه".وكان آخر أعمال عبير صبري، مسلسل " خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، خالد أنور، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزي العدل، غادة جريشة، من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.