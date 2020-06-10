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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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عبير صبري لزوجها: «وحشتني»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:03 م
عبير صبري
عبير صبري
أحلام عبدالرحمن
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شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقه زوجها، طالبة من الجمهور بالدعاء كي تتمكن من رؤيته.

وعلقت عبير صبري، على الصورة قائلة: "وحشتني ادعوا الطيران يرجع تاني وربنا يخلي لكل واحد فيكم عيلته وأحبابه".

وكان آخر أعمال عبير صبري، مسلسل " خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، خالد أنور، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزي العدل، غادة جريشة، من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
عبير صبري
عبير صبري

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