محمود حافظ: القهاوي وكر للبطالة (فيديو)

قال الفنان محمود حافظ، إنه بدأ حياته العملية منذ أن كان طالبا في الإعدادية، حيث اعتمد على نفسه منذ الصغر حتى لا يطلب مساعدة والده.وأضاف خلال لقائه في برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع عبر فضائية one، أن والده كان مثقفًا جدًا ولم يره يومًا يجلس على القهاوي، مشيرًا إلى أنه تمنى أن يكون صديقًا لأولاده ويهتم بهم وبنظافتهم الشخصية قائلًا: "عندما كنت أرى الآباء وهم يغيرون لأطفالهم فإنني كنت أصاب بالهلع ولكن مع أولادي فإنني أبلع لهم الزلط".وأكد خلال الحلقة، أنه ليس من هواة جلسة القهاوي، وذلك لأنه يراها وكرًا للبطالة، لافتا إلى أنه من هواة الطبيعة أكثر.