ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بكورونا فى الخارج إلى 1899

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الفلسطينيين بالخارج وصل إلى 1899 إصابة.وذكرت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت لـ1078 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 127 حالة وفاة.