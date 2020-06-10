أمريكا وكندا تبحثان تمديد قرار إغلاق الحدود

تجري الحكومتان الكندية والأمريكية محادثات حول تمديد قرار إغلاق الحدود بين البلدين أمام جميع حركة المرور غير الضرورية إلى ما بعد 21 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية اليوم الأربعاء.

ونقلت الشبكة عن مصادر على معرفة مباشرة بالوضع، أن كندا والولايات المتحدة، تجريان محادثات حول تمديد القيود الحدودية ولكن الاتفاقية لم توقع بعد.

كانت الدولتان قد توصلتا إلى اتفاق في شهر مارس الماضي، لإغلاق الحدود مؤقتا للسفر غير الضروري، مع إبقائها مفتوحة أمام حركة المرور التجارية والعمال الأساسيين الذين يعبرون الحدود للعمل بسبب جائحة كورونا.

وتم تمديد الاتفاقية الأولية في شهر أبريل لماضي، لمدة 30 يوما حتى 21 مايو، قبل تمديدها لمدة 30 يوما أخرى في الشهر الماضي.