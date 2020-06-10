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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:54 م
كورونا
كورونا
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سجلت ماليزيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط تفاؤل كبير بالتخلص من الفيروس.
وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في مؤتمر أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - إنه مع ظهور الحالتين الجديدتين، فقد بلغ عدد الإصابات الإجمالي 8.338 حالة.
وأوضح أن إحدى الحالتين كانت واردة من الخارج، والأخرى محلية لعامل أجنبي في ولاية سراواك شرق ماليزيا.
وأضاف عبدالله أنه تم تسجيل وفاة شخص واحد من كورونا اليوم، ليصل العدد التراكمي للوفيات إلى 118 حالة (1.42 في المئة من إجمالي الإصابات).
وتابع أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضًا 1.206 حالة متلقية للعلاج في مستشفيات العزل، بمن فيهم 5 مرضى تحت العناية المركزة.
وبالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 7.014 حالة، بعد تعافي 39 شخصًا (ما يعادل نحو 84.12 في المئة).

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