وزيرا خارجية فلسطين واليونان يبحثان علاقات التعاون

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في اتصال هاتفي من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، استمرار التواصل فيما بينهما، وأهمية عقد لقاءات ثنائية لتطوير العلاقات بين البلدين، وفي إطار الجهود الفلسطينية والدولية لمواجهة قرار الحكومة الإسرائيلية بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء أن المالكي طالب نظيره اليوناني بأن يستغل رئيس وزراء اليونان زيارته المرتقبة خلال أسبوع إلى إسرائيل من أجل ثني الحكومة الإسرائيلية عن خطوة الضم، وتوضيح انعكاساتها في حال تمت على مجمل العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وأن دولة فلسطين لن تقبل هذا القرار وسيكون لها ردها عليه.من جانبه، أكد الوزير اليوناني احترام دولة اليونان لقرارات الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، والتزامها الكامل بالقانون الدولي، حيث يمثل هذا أساسا وحجر الزاوية في السياسة الخارجية اليونانية، ولا يخضع هذا الالتزام بالقانون الدولي للتفاوض أو النقاش.وشدد على التزام اليونان بالموقف الأوروبي الذي عبر عنه مسئول العلاقات الخارجية والأمن جوزيف بوريل في بدايات هذا الموضوع وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، واستمرارها بالعمل على حل الدولتين من أجل الوصول إلى اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل.