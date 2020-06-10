رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري: تجنب تأثيرات وباء كورونا فيما يخص إمدادات المياه وإدارتها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:50 م
الدكتور رجب عبد العظيم
الدكتور رجب عبد العظيم
وائل القمحاوى
طباعة
شارك الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمشرف على مكتب الوزير بالنيابة عن الدكتور الوزير محمد عبدالعاطي، في جلسة رفيعة المستوى، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالمياه ضمن الاجتماع التشاوري الافتراضي الذي تعقده إدارة البيئة والاقتصاد بالاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة ممثلي الدول أعضاء الاتحاد والمؤسسات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني خلال الفترة من (10-9) يونيو 2020، وذلك لمناقشة تأثيرات وباء كوفيد-19 على إقليم البحر المتوسط والتحديات المرتبطة به، فيما يخص إمدادات المياه والصرف الصحي.

وألقى الدكتور رجب كلمة جمهورية مصر العربية، والتي تناولت الإجراءات التي قامت بها مصر لمجابهة جائحة كورونا على جميع المستويات، وكذلك الوضع الحالي لمصر في ظل كونها دولة تعانى من النُدرة المائية، وتواجه تحديات كبيرة للوفاء بالاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسليط الضوء على الإجراءات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري المصرية للحد من جائحة كورونا، في ظل ما تبذله من جهود كبيرة لمواجهة تحديات ندرة المياه، من خلال تنفيذ برامج لتحسين كفاءة مياه الري وآليات إعادة تدوير المياه، إلى جانب تطبيق تقنيات الري والزراعة الحديثة وتحسين أنظمة الري والصرف والعمل على تغيير أنماط المحاصيل وأنظمة الري الزراعية؛ وتبطين وتأهيل الترع، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف والملوحة، بالإضافة إلى جانب السياسة المعتمدة لزيادة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في المدن الساحلية.

كما تمت الإشارة إلى التدابير التي تقوم بها الوزارة للتكيف مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية من خلال مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والممول من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أكد الدكتور رجب قيام الوزارة باستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه من خلال نظام التليميتري الذي يمكن أجهزة وزارة الموارد المائية والري من إدارة مواردنا المائية بصورة سلسة ودقيقة، كما أكد أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا وإدارة المعلومات المتعلقة بالمياه، والتي ظهرت أهميتها جليًا في ظل جائحة كورونا التي أجبرت الجميع على مستوى العالم على التوجه إلى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا على جميع المستويات.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

رئيس الأركان لرجال «الغربية العسكرية»: الجيش مستعد لموجهة كل المخاطر

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

رفض استئناف شركاء حنين حسام وتجدد حبسهم 45 يومًا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

تفاصيل رفع الصين لـ«براز الخفافيش» من الطب التقليدي

زينب الأحمدي ابنة الجولان.. تحذر الناس من كورونا بالرسم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

مؤرخون يفندون ادعاءات «عثمنة التاريخ» حول محمد الفاتح

لو كان لي أن أختار زوجا لاخترتك.. شربل داغر يكتب عن «نساء درويش»

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه