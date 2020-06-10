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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان يوسف: «التمثيل بيصغرني 10 سنين»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:47 م
الفنانة حنان يوسف
الفنانة حنان يوسف
أمير محمد خالد
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قالت الفنانة حنان يوسف، إنها قدمت العديد من الأعمال التي حملت ألوانا مختلفة سواء كوميدية أو تراجيدية أو على المسرح، مضيفةً أنها درست فلسفة وليس تمثيل، ولكنها حضرت تدريبات للتمثيل لمدة قاربت الـ15 عامًا تقريبًا.

أضافت الفنانة خلال حوارها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، اليوم الأربعاء، على قناة CBC، أنها كانت تمثل أدوارا عادية منذ بدايتها في عالم الفن ولكن بعد أن كبرت في السن بدأت تؤدي دور الأم بشكل أكثر.

أوضحت حنان يوسف، أن دورها في مسلسل "أهل كايرو" كان ممتعًا رغم أنه كان به صعوبة كبيرة، لأن هناك ديكور فرح استمر لمدة أسبوع خلال التصوير، مشددةً على أنها تحب التمثيل بغض النظر عن الشهرة أو التمثيل لأنها ليست "شاطرة" في ذلك.

وتحدثت عن دورها في مسلسل "بـ100 وش" حيث أدت شخصية والدة نيللي كريم في المسلسل، واصفة إياه بأنه "رحلة ممتعة" لأن كاملة أبوذكرى توجه الممثل وتهتم بالتفاصيل بشكل خاص، كما أنها تعطي المساحة للفنانين للارتجال ولهذا خرج العمل مختلفًا.

أشارت الفنانة، إلى أنها لا تفكر في "نيولوك" لشكلها بل كل ما تهتم به هو التمثيل حتى إنها حين توقفت عن التمثيل لفترة كادت أن تموت بسبب كثرة الأمراض التي تعرضت لها، موضحةً أنها تعرضت لصداع نصفي مزمن وأمراض أخرى أنهكتها ولهذا هي تعلم أنها حين لا تعمل تمرض، ولكن حين تمثل "بتصغر 10 سنين".

يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من الأحد إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

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