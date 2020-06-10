مطار الأقصر جاهز لاستقبال العالقين

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استعدادات مطار الأقصر الدولى، لاستقبال عدد من الرحلات الجوية الاستثنائية القادمة من بعض الدول العربية لنقل مئات المصريين العالقين، والراغبين فى العودة لأرض الوطن، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطات مطار الأقصر الدولى بقيادة اللواء جوى حسين سالم استقبلت منذ يومين رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قادمتين من مطار الكويت الدولى، وعلى متنهما أكثر من 300 مصري عالق بالكويت، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم حمل العائدين فيروس كورونا "كوفيد 19"، كما تم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، وتم السماح لهم بالخروج من المطار، عقب توقيع إقرار العزل الطبى بالمنازل مدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.