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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء روسيا يقر استراتيجية الطاقة حتى 2035

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:46 م
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
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أقرّ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، استراتيجية الطاقة في روسيا حتى العام 2035.
وتتضمن الاستراتيجية - حسبما أفادت قنوات روسية إخبارية - زيادة إنتاج الطاقة بحلول عام 2024 بواقع من 5% إلى 9% مقارنة بمستوى الإنتاج في العام 2018، وزيادة صادرات الوقود والطاقة من 9% إلى 15%، وزيادة الاستثمار في قطاع صناعة الطاقة بواقع 1.35 إلى 1.40 مرة.
كما شملت الاستراتيجية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا، والحفاظ على موقعها في قطاع الطاقة العالمي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في تلبية الطلب المحلي على موارد الطاقة، وتطوير التصدير، وتحديث وتوسيع وتوافر البنية التحتية، وضمان الاستقلال التكنولوجي، والتحول الرقمي، وأمن الطاقة.

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