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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 10 أطنان «يوسفي» فاسدة داخل ثلاجة بالبحيرة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:42 م
يوسفي
يوسفي
عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، خلال 24 ساعة، من ضبط المدير المسئول عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (10 أطنان "يوسفى مبرد") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استكمال الحملات.

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