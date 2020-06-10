رئيس العراق يؤكد أهمية تعزيز التسامح والتماسك بين أبناء الشعب

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز قيم التسامح والتماسك بين أبناء الشعب العراقي.

وذكرت رئاسة الجمهورية- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- أن برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش.

وشدد صالح- خلال اللقاء- على "أهمية تعزيز قيم التسامح والتماسك بين أبناء الشعب العراقي، ومحاربة الغلو والتطرف بما يهدف إلى خلق جيل واعٍ قادر على تحمل أعباء المسئولية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "دور رجال الدين وأهميته في حماية اللحمة الوطنية والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، فضلًا عن مساهمتهم في نشر الوعي بين المواطنين في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها البلاد تفشي جائحة كورونا".

من جانبه، ثمن كمبش جهود رئيس الجمهورية بتعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب كافة وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار.