السودان: توقيع اتفاق سلام شامل مع الجماعات المسلحة 20 يونيو

كشف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام بحلول 20 من يونيو الجاري مع الحركات المسلحة بالبلاد.وقال دقلو في ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة والتي ترأسها اليوم عبر الفيديو كونفرانس، إنهم تمكنوا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأوضح دقلو أنه يجري الآن الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يلي المشاركة في السلطة ومن ثم الاتجاه لصياغة الاتفاق مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة جنوب السودان.ودعا نائب الرئيس المجلس الانتقالي الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة عبدالواحد إلى الانضمام لمسيرة السلام ومنع النزاعات.