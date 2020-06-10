التعليم تعمم منشورًا بشأن الاعتذار عن العمل في امتحانات الدبلومات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متمثلة في قطاع التعليم الفني، المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية، بمنع التوجه لمقار لجان الإدارة لتقديم اعتذارات عن العمل، وذلك حرصا عليهم من انتشار فيروس كورونا، ضمن إجراءات الدولة بمواجهة الفيروس ومنع أي تجمعات.وقالت الوزارة إنه في حالة وجود اعتذارات يكون من خلال المندوب المفوض من جهة العمل، وذلك في الحالات التالية:في حالة الإجازات المرضية، يكون الأوراق المطلوبة "اعتذار من العضو المكلف أصل الإجازة المرضية معتمدة من القومسيون الطبي صورة البطاقة الشخصية أصل التكليف".أما السيدة التي لها طفل، تكون الأوراق المطلوبة "اعتذار من العضو المكلف صورة البطاقة شهادة ميلاد الطفل أصل التكليف".أما في حالة تكليف الزوج أو الزوجة تكون الأوراق المطلوبة "اعتذار من العضو المكلف التكليف الأصلي للزوج أو الزوجة صورة البطاقة للزوج أو الزوجة".