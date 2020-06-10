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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تعمم منشورًا بشأن الاعتذار عن العمل في امتحانات الدبلومات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:33 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
نورهان عبدالرحمن
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متمثلة في قطاع التعليم الفني، المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية، بمنع التوجه لمقار لجان الإدارة لتقديم اعتذارات عن العمل، وذلك حرصا عليهم من انتشار فيروس كورونا، ضمن إجراءات الدولة بمواجهة الفيروس ومنع أي تجمعات.

وقالت الوزارة إنه في حالة وجود اعتذارات يكون من خلال المندوب المفوض من جهة العمل، وذلك في الحالات التالية:
في حالة الإجازات المرضية، يكون الأوراق المطلوبة "اعتذار من العضو المكلف أصل الإجازة المرضية معتمدة من القومسيون الطبي صورة البطاقة الشخصية أصل التكليف".

أما السيدة التي لها طفل، تكون الأوراق المطلوبة "اعتذار من العضو المكلف صورة البطاقة شهادة ميلاد الطفل أصل التكليف".

أما في حالة تكليف الزوج أو الزوجة تكون الأوراق المطلوبة "اعتذار من العضو المكلف التكليف الأصلي للزوج أو الزوجة صورة البطاقة للزوج أو الزوجة".

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