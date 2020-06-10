«مركزي الإمارات» يتوقع انكماش الاقتصاد 3.6% هذا العام

قال مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 3.6% هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وفي الربع الأول من العام الحالي، انكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 1% على أساس سنوي، إذ هبط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3%، وذلك على عكس الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز الذي زاد 3.7 بالمئة على أساس سنوي.وقال البنك المركزي، في تقرير عن الربع الأول، إنه في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يعقب التراجع في النشاط الاقتصادي انكماش حاد في أرباع السنة التالية، فمن المتوقع أن يكون انكماش نمو غير قطاع الطاقة عند 4.1% في 2020.وقال: إن من المتوقع بدء تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، لكن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على إجراءات الدعم، مشيرا إلى برامج تحفيز من البنك المركزي نفسه وحكومات الإمارات والحكومة الاتحادية.ويتوقع البنك المركزي انخفاض نشاط التوظيف في الربعين الثاني والثالث، ثم تعافيه في الربع الأخير من السنة.