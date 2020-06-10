عمرو جاد الله ينضم إلى أسرة فيلم «برود أعصاب»

انضم الفنان والإعلامي الشاب عمرو جاد لله، لفيلم "برود أعصاب" المرشح لبطولته الفنان محمد نجاتي وبعض النجوم الآخرين، ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم نصف العام الجديد 2021.وتعد هذه هي التجربة السينمائية الأولى له بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في الإعلام، وتقديمه الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل محمد رمضان وغادة عادل، بالإضافة إلى دخوله المجال الإعلامي من خلال تقديمة برنامج "عربية الإنفلونسر" الذي يستضيف فيه نجوم السينما والسوشيال ميديا ولاعبي كدة القدم وحقق نجاحات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال "جادالله"، في تصريحات صحفية له، إنه يقدم دورا رئيسيا ومحوريا في الفيلم، هو موظف في شركة عقارية يدخل في صراعات دائمة بسبب التلاعب المستمر الذي يتعمد فعله مع مديره، مؤكدا أن العمل سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، وسيقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التي يقدمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة.