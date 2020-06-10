رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو جاد الله ينضم إلى أسرة فيلم «برود أعصاب»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:33 م
أمير محمد خالد
طباعة
انضم الفنان والإعلامي الشاب عمرو جاد لله، لفيلم "برود أعصاب" المرشح لبطولته الفنان محمد نجاتي وبعض النجوم الآخرين، ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم نصف العام الجديد 2021.

وتعد هذه هي التجربة السينمائية الأولى له بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في الإعلام، وتقديمه الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل محمد رمضان وغادة عادل، بالإضافة إلى دخوله المجال الإعلامي من خلال تقديمة برنامج "عربية الإنفلونسر" الذي يستضيف فيه نجوم السينما والسوشيال ميديا ولاعبي كدة القدم وحقق نجاحات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "جادالله"، في تصريحات صحفية له، إنه يقدم دورا رئيسيا ومحوريا في الفيلم، هو موظف في شركة عقارية يدخل في صراعات دائمة بسبب التلاعب المستمر الذي يتعمد فعله مع مديره، مؤكدا أن العمل سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، وسيقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التي يقدمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: علاج كورونا ببلازما المتعافين مبشر جدًّا

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

«الأرصاد»: طقس حار خلال 72 ساعة.. والذروة السبت

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

رفض استئناف شركاء حنين حسام وتجدد حبسهم 45 يومًا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

تفاصيل رفع الصين لـ«براز الخفافيش» من الطب التقليدي

زينب الأحمدي ابنة الجولان.. تحذر الناس من كورونا بالرسم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

مؤرخون يفندون ادعاءات «عثمنة التاريخ» حول محمد الفاتح

لو كان لي أن أختار زوجا لاخترتك.. شربل داغر يكتب عن «نساء درويش»

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه