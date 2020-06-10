الجيش الأمريكى: إيران أكبر خطر على الشرق الأوسط وسنحمى حلفاءنا

أكد قائد القيادة الأمريكية الوسطى بالجيش الأمريكي كينيث ماكينزي، اليوم الأربعاء، أن إيران تمثل أكبر خطر على منطقة الشرق الأوسط.وقال قائد القيادة الأميركية الوسطى في تصريحات مساء اليوم إن مهمته هي ردع إيران عن القيام بأنشطة مباشرة أو غير مباشرة ضد مصالح الولايات المتحدة أو مصالح حلفائها في المنطقة، وفق قناة "سكاي نيوز".وكان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، قال أمس إن بلاده تعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران، مؤكدًا أن إلغاءه سيوفر لها فرصة لزعزعة استقرار المنطقة.واعتبر هوك، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران أدت إلى نتائج ممتازة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة استطاعت حرمان "إيران" من مليارات الدولارات بفضل العقوبات، مشيرًا إلى أن خلاف واشنطن مع بعض الدول حول علاقتها بـ"إيران" تكتيكي وليس جوهريا، لافتا إلى أن كلا من روسيا والصين تريدان بيع السلاح لإيران ولا يناسبهما قرار الحظر.