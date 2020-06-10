مصرع رجلى إطفاء وإجلاء 8 آلاف جراء حريق بحقل غاز طبيعى بالهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، عن مصرع رجلي إطفاء، وإجلاء أكثر من ثمانية آلاف من السكان، جراء نشوب حريق ضخم بأحد حقول الغاز الطبيعي بولاية "آسام" بشمال شرق البلاد.وقال المتحدث باسم شركة "أويل ليندا" المملوكة للدولة تريديف هازاريكا إن العمال يحاولون السيطرة على الحقل منذ بدء التسريب قبل أسبوعين، مضيفًا أن الحرائق والانفجارات بدأت بالحقل أمس، وأنه عُثر على جثماني رجلي الإطفاء اليوم.وتابع المتحدث- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن عمليات الإجلاء جارية منذ قرابة أسبوعين، وأن الحرائق مستمرة منذ 36 ساعة متسببة في أعمدة كثيفة من الدخان يمكن رؤيتها من على بُعد عدة كيلومترات، فيما تم استقدام خبراء كوارث من سنغافورة للمساعدة في السيطرة على الحرائق.