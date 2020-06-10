حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى (صور)

قام المحاسب محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى الجديد بمحافظة الغربية، يرافقه المحاسب محمد عيد رئيس حي ثان المحلة، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق، بقيادة المقدم مصطفي النمس، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محافظ الغربية بالتصدي للعشوائيات وإشغالات الباعة الجائلين وإشغالات أصحاب المحلات التجارية المخالفين.وأسفرت الحملة عن مصادرة ورفع اشغالات المحلات التجارية المخالفة، ومصادرة عربات باعة متجولين، كما تمت إزالة التعديات على الأرصفة، وتشميع مقهى لمخالفته قرار الحظر.وشدد رئيس المدينة، على تكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة مستمرة والتصدي لتعديات أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلين، لإعادة السيولة المرورية بالشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.