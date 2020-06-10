محمد رمضان: «كورونا فيروس» أغنية شبابية تكسر الملل (صور)

قال الفنان محمد رمضان، إنه انتهى من تسجيل أغنية "كورونا فيروس" التي صورها منذ أيام، ويخرجها محمد سامي.وأضاف رمضان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأغنية الجديدة شبابية بشكل كبير وهي ترفيهية غرضها الأساسي هو التسلية وفي نفس الوقت بها الكثير من النصائح والتوعية؛ مشيرا إلى أنها تكسر الملل الذي يعاني منه معظم المواطنين حاليا بسبب المكوث في البيت لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وشارك محمد رمضان، مؤخرا في مسلس "البرنس"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بصحبة كلا من أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية، رحاب الجمل، محمد علاء، أحمد فهيم، وإدوارد وآخرون، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.