توريد 657 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 657.100 ألف طن و69 كيلو قمح، لافتًا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 769 طن و347 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتي الأمس 656.330 الف طن و722 كيلو من القمح.كما ناشد محافظ الشرقية المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا هذا العام تبلغ 417.882 الف طن، وتم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبشرة.