رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 657 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:40 م
قمح
قمح
سارة الوردانى
طباعة
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 657.100 ألف طن و69 كيلو قمح، لافتًا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 769 طن و347 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتي الأمس 656.330 الف طن و722 كيلو من القمح.

كما ناشد محافظ الشرقية المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا هذا العام تبلغ 417.882 الف طن، وتم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبشرة.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الصحة العالمية»: الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تأت إلى مصر

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

رئيس الأركان لرجال «الغربية العسكرية»: الجيش مستعد لموجهة كل المخاطر

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

تفاصيل رفع الصين لـ«براز الخفافيش» من الطب التقليدي

مصري مصاب بكورونا يبدع في رسم نفسه خلال العزل المنزلي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

لو كان لي أن أختار زوجا لاخترتك.. شربل داغر يكتب عن «نساء درويش»

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه

محبو الشاعر محمود درويش يصفون سليم بركات بـ«الخائن»