«المركزي»: 14.2% ارتفاع في السيولة المحلية

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، عن استمرار ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية للربع الثالث على التوالي ليسجل 14.2% خلال الربع الاول من عام 2020، وذلك بعد أن استقر خلال الربع الثاني من عام 2019.ويأتي ذلك عقب فترة من الانخفاض المستمر لمعدل نمو السيولة المحلية منذ تلاشي أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير في سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2017، ليسجل متوسط 11.6% خلال الربع الاول من 2019، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2012، ويرجع الارتفاع خلال الربع الاول من 2020 نتيجة الزيادة في مساهمة عجز المالية للربع الثالث على التوالي.