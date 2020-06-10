محافظ أسيوط يناشد المواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات

قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات.وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم، أن اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا والتي تم تشكيلها بالمحافظة تعاملت مع 390 شكوى خلال 10 أيام من خلال الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها وغرف العمليات بالمراكز والأحياء، مضيفا تم التدخل العاجل مع 180 شكوى كانت تحتاج للتدخل السريع بنقل حالات مرضية إلى المستشفيات وتوفير أسرة عناية لها وعمل التحاليل الطبية والفحوصات لبعضها وتوجيه بعض حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المستشفيات المركزية والعامة وصرف الأدوية لبعض حالات العزل المنزلي بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمراكز والأحياء.كما تم نقل بعض الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية بواسطة سيارات مرفق الإسعاف المجهزة إلى المستشفيات، وفقًا للتنسيق مع إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، وذلك ضمن خطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩".وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وتضم الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وممثلي الأجهزة الرقابية، والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة مروة حاني وكيل الإدارة، ويحيى زكريا أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الإسعاف والطوارئ ومديرى الإدارات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة.وقال إنه يترأس حملات متابعة يومية لتفقد ومتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والمركزية والعامة بجانب المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فضلًا عن تكثيف جهود عمل لجان المتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على تواجد الأطقم الطبية وتوفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل مع الحالات الايجابية وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".