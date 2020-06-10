ضبط 3800 عبوة دواء منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3800 عبوة دواء منتهية الصلاحية بأحد مخازن الأدوية بمدينة طنطا.جاء ذلك بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، حيث تشكلت حملة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والسيد عادل فتحي مدير الإدارة، وضمت ياسر مراد رئيس الرقابة ومحمد الشيخ، وأسفرت عن ضبط 3800 عبوة دواء منتهية الصلاحية انتهاء فبراير 2020 من مخزن بمنطقة الاستاد ثان طنطا.وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتى طلبت تحريات المباحث وإدارة التموين لإعدام تلك الكمية.